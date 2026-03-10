Трамп снял нефтяные санкции с ряда стран для стабилизации цен

США на время отменяют нефтяные санкции против ряда стран. Это нужно, чтобы стабилизировать рынок и остановить рост цен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции.

«Мы на время откажемся от связанных с нефтью санкций, чтобы снизить цены», — сказал он.

Конкретные страны лидер не назвал. Также он добавил, что, возможно, санкции не придётся вводить снова.

Трамп назвал резкий рост цен на нефть «искусственным». По его словам, скачок связан с военной операцией США в Иране. Президент отметил, что когда наступит нужный момент, ВМС США и партнёры будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив. Он выразил надежду, что в этом не возникнет необходимости.

Ранее Трамп заявлял, что цены на нефть быстро упадут после устранения ядерной угрозы со стороны Ирана. Он считает кратковременный рост стоимости нефти небольшой платой за безопасность в США и во всём мире. О временном характере изменений цен говорят и в Москве. Об этом на совещании по ситуации на мировых рынках нефти и газа подчеркнул Владимир Путин.