Цена нефти Brent рухнула после слов Трампа об окончании войны с Ираном

Цена нефти Brent резко обвалилась после заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном «практически закончена». Всего за 15 минут котировки рухнули с $99 до $83,9 за баррель. Позже цена скорректировалась до $88,6.

Обвал произошёл на фоне роста утром 9 марта, когда цена Brent впервые с июня 2022 года превысила $119 за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможности захвата иранской нефти американскими властями. Он заявил, что такие идеи обсуждаются, но утверждать об этом пока рано.