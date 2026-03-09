Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
9 марта, 20:29

Цена нефти Brent рухнула после слов Трампа об окончании войны с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / QiuJu Song

Цена нефти Brent резко обвалилась после заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном «практически закончена». Всего за 15 минут котировки рухнули с $99 до $83,9 за баррель. Позже цена скорректировалась до $88,6.

Обвал произошёл на фоне роста утром 9 марта, когда цена Brent впервые с июня 2022 года превысила $119 за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможности захвата иранской нефти американскими властями. Он заявил, что такие идеи обсуждаются, но утверждать об этом пока рано.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Артём Гапоненко
