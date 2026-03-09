Владимир Путин
9 марта, 18:34

Трамп допустил возможность захвата иранской нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности захвата иранской нефти американскими властями. В телефонном интервью телеканалу NBC News он заявил, что такие идеи обсуждаются, но утверждать об этом пока рано.

«Люди об этом думают, но обсуждать это пока слишком рано», — приводит слова американского лидера телеканал.

«Посмотрим, что будет»: Трампа разозлило избрание сына Хаменеи лидером Ирана
Ранее Дональд Трамп заявил, что США не планируют наземного вторжения в Иран. Американский лидер подчеркнул, что никаких решений по этому поводу не принималось, а Штаты пока что «и близко к этому не подошли». Также он отказался раскрывать детали будущих отношений с новым верховным лидером Моджтабой Хаменеи.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юрий Лысенко
