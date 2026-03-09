Трамп: США пока не планируют вводить войска в Иран
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker
Американский президент Дональд Трамп опроверг предположения о возможном наземном вторжении, отвечая на вопрос о планах по охране ядерных объектов в Исфахане.
«Мы не принимали никаких решений по этому поводу. Мы и близко к этому не подошли», — заявил глава Белого дома в интервью газете New York Post.
Трамп также не стал раскрывать детали будущих отношений с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, избранным после гибели отца.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана. Он заявил о своём недовольстве и добавил, что будет следить за развитием событий, не вдаваясь в детали: «Посмотрим, что будет».
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.