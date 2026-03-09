Владимир Путин
9 марта, 14:13

США эвакуируют дипломатов из Саудовской Аравии и Турции после ударов Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MMES Studio

Вашингтон ужесточает меры безопасности в регионе на фоне ответных атак Тегерана. Госдепартамент отдал приказ о выводе дипломатического персонала из двух ключевых стран. Обязательная эвакуация объявлена в посольстве США в Саудовской Аравии, сообщил The New York Times со ссылкой на источники.

«Консульство США в Адане приостановило оказание всех консульских услуг. Американцам следует обращаться за консульскими услугами в посольство США в Анкаре или в Генеральное консульство США в Стамбуле», — говорится в сообщении.

Это первый подобный приказ с начала операции против Ирана. Ранее разрешался только добровольный выезд некритического персонала. Кроме того, Госдеп рекомендовал сотрудникам, не занятым важнейшими задачами, покинуть консульство в Адане на юге Турции — вблизи базы НАТО и сирийской границы. Работа консульства приостановлена, американцам предложено обращаться в Анкару или Стамбул.

Главный военный госпиталь США в Европе готовится к приёму большого числа раненых

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран отвечает ударами по Израилю и американским базам в регионе. Под атаки уже попали Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Иордания. Между США и Израилем возникли разногласия из-за масштаба ударов по энергетической инфраструктуре Ирана: Вашингтон остался недоволен тем, что операция оказалась значительно масштабнее, чем ожидалось, хотя Тель-Авив и предупредил союзников заранее. В США считают такую эскалацию «плохой идеей».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

