Главный военный госпиталь США в Европе готовится к приёму большого числа раненых

Региональный медицинский центр Ландштуля, расположенный рядом с крупнейшей в Европе базой ВВС США Рамштайн, временно сократил работу в родильном отделении, чтобы перебросить силы медперсонала на оказание помощи пострадавшим на Ближнем Востоке, так как Иран смог дать мощные ответные удары на агрессию Штатов и Израиля. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

«Медицинский центр срочно призвал к сдаче крови, что свидетельствует о масштабной чрезвычайной ситуации», — говорится в публикации.

Указанный медцентр является единственным зарубежным для США. Сейчас в его помещениях идёт перераспределение сил и готовятся места для приёма раненых военных с американских баз на Ближнем Востоке. Предполагается, что их число гораздо выше официально озвучиваемых цифр. По данным иранской стороны, пострадать могли сотни военнослужащих США. Вашингтон никак не комментирует число своих раненых солдат.

Military Watch подчёркивает, что госпиталь даже перешёл на усиленный режим работы, чтобы принять максимальное количество пострадавших. Все сопутствующие медуслуги сокращаются, в частности речь идёт о родильном отделении — пациенток переводят в другие клиники. Как утверждается, подобное решение принималось на «очень высоком уровне», что говорит о высоких потерях американской армии.