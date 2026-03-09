На видео смертоносного удара рядом со школой в Иране опознали ракету Tomahawk

Удар по школе для девочек в городе Минабе на юге Ирана мог быть нанесён американской крылатой ракетой Tomahawk. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные телеканалом CNN.

Специалисты изучили видео авиаударов 28 февраля, обнародованные агентством Mehr. Сотрудник Центра Джеймса Мартина Сэм Лэйр обратил внимание на визуальные характеристики запечатлённого боеприпаса. Он указал на крестообразную форму с центропланными крыльями и характерное хвостовое «оперение» — признаки, свойственные ракетам семейства Tomahawk.

«Видео снято примерно в 250 метрах от эпицентра взрыва. Это означает, что боеприпас был крупным и отсеивает другие типы американского оружия со схожим обликом, например планирующие бомбы GBU-69B», — пояснил он.

По данным CNN, определить точное назначение поражённого здания по кадрам затруднительно. Однако геолокация съёмки указывает, что удар мог также прийтись по медицинской клинике на территории базы Корпуса стражей исламской революции или участку рядом с ней.

Лэйр отметил, что само видео не фиксирует попадание в школу, но не исключил, что такое могло произойти в рамках той же атаки с применением аналогичных боеприпасов.