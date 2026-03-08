165 школьниц и учителей в Минабе убил истребитель ВВС США – Иран нашёл доказательства

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что удар по школе для девочек в Минабе был нанесён американским истребителем. По его словам, имеются доказательства вины США в гибели 165 девочек и учителей.

«Они (США — прим. Life.ru) атаковали так много мест, включая школы и больницы. И есть все доказательства того, что эта школа была атакована американским истребителем», — сказал он в интервью телеканалу NBC.