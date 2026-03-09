СМИ узнали о недовольстве США масштабом ударов Израиля по Ирану

Между США и Израилем возникли разногласия на фоне ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. В Вашингтоне остались недовольны масштабом атак, о которых Тель-Авив заранее предупредил союзников. О возникшей напряжённости сообщил израильский телеканал Channel 12 со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника в сфере безопасности.

По его словам, Израиль информировал США о готовящихся ударах, однако масштаб операции оказался значительно больше, чем ожидалось.

«Израильтяне заранее предупредили нас об ударах по нефтяным объектам, но не сообщили, что они будут настолько масштабными. Мы считаем, что это была плохая идея», — приводит телеканал слова чиновника.

Тем временем в Иране заявили о серьёзных повреждениях энергетической инфраструктуры. Представитель парламентской комиссии по энергетике Исмаил Хосейни сообщил, что атакам подверглись сразу четыре нефтехранилища. По информации СМИ, удары были нанесены силами США и Израиля.

Ранее Life.ru писал, что ещё одна европейская страна резко раскритиковала удары по Ирану. Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что атака США и Израиля нарушает нормы международного права. По его словам, Федеральный совет страны считает, что все стороны конфликта должны немедленно прекратить насилие и сосредоточиться на защите мирного населения.