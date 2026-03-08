Ещё одна страна Европы обвинила США и Израиль в нарушении международного права из-за Ирана

Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что нападение США и Израиля на Иран является нарушением международного права. В интервью газете Tagesanzeiger он подчеркнул, что Федеральный совет расценивает действия союзников как попрание запрета на применение силы.

«США и Израиль атаковали Иран с воздуха. При этом они, как и Иран, нарушили международное право, считает Федеральный совет», — сказал глава МО.

Пфистер призвал все стороны конфликта немедленно остановить насилие и защитить гражданское население. По его словам, и Вашингтон с Тель-Авивом, и Тегеран нарушили международные нормы.

Министр напомнил, что Швейцария долгие годы пыталась сохранять открытые каналы связи между США и Ираном, но не все усилия увенчивались успехом. При этом он не считает, что Бёрн допустил ошибки.

Касательно швейцарского нейтралитета Пфистер отметил, что конфликт вокруг Ирана ничего в нём не меняет. Запросов на транзитные рейсы или экспорт военных материалов в зону конфликта пока не поступало. Если такие заявки появятся, их рассмотрят в установленном порядке.