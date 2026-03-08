Иран обвинил США и Израиль в «химической войне»
Обложка © X / IRIMFA_SPOX
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что удары США и Израиля по топливным хранилищам страны равносильны объявлению химической войны против мирных граждан. По его словам, американо-израильская кампания против иранского народа вступила в новую опасную фазу с преднамеренными атаками на энергетическую инфраструктуру.
«Эти атаки на хранилища топлива равносильны не чему иному, как преднамеренной химической войне против иранских граждан», — написал Багаи на своей странице в соцсети X.
Напомним, вчера стало известно о первых за время конфликта ударах ЦАХАЛ по нефтяным хранилищам близ иранской столицы. В Иранском обществе Красного полумесяца предупредили об угрозе кислотных дождей в результате таких атак.
