8 марта, 13:21

Иран обвинил США и Израиль в «химической войне»

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что удары США и Израиля по топливным хранилищам страны равносильны объявлению химической войны против мирных граждан. По его словам, американо-израильская кампания против иранского народа вступила в новую опасную фазу с преднамеренными атаками на энергетическую инфраструктуру.

«Эти атаки на хранилища топлива равносильны не чему иному, как преднамеренной химической войне против иранских граждан», — написал Багаи на своей странице в соцсети X.

Восьмимесячная девочка стала самой юной жертвой ударов США и Израиля по Ирану

Напомним, вчера стало известно о первых за время конфликта ударах ЦАХАЛ по нефтяным хранилищам близ иранской столицы. В Иранском обществе Красного полумесяца предупредили об угрозе кислотных дождей в результате таких атак.

Юрий Лысенко
