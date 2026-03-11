Экспорт не прекращается: Назван главный покупатель иранской нефти после начала войны

Тегеран переправил через Ормузский пролив почти 12 миллионов баррелей нефти в Китай с начала военной операции США и Израиля против Ирана. Такие данные приводит CNBC со ссылкой на данные аналитических компаний.

По словам соучредителя сервиса по отслеживанию поставок Самира Мадани, речь идёт как минимум о 11,7 миллиона баррелей. В фирме Kpler оценивают объём примерно в 12 миллионов баррелей с 28 февраля.

Однако подтвердить конечный пункт назначения всех танкеров сложно, отмечают эксперты. Аналитик Kpler Нхвей Кхин Сой напомнил, что Китай в последние годы остаётся главным покупателем иранской нефти, поэтому значительная часть этих объёмов, вероятно, уйдёт именно туда.

Ранее сообщалось, что резкий скачок нефтяных цен после начала американо-израильской операции против Ирана застал врасплох команду Дональда Трампа. Высокопоставленные помощники президента США рассчитывали лишь на краткосрочный всплеск котировок в первые дни конфликта. Однако реальная реакция рынка оказалась гораздо сильнее и затянулась дольше, чем прогнозировали в Белом доме.