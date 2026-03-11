IEA готовит рекордный выброс нефти из резервов из-за кризиса на Ближнем Востоке

Международное энергетическое агентство (IEA) предложило беспрецедентный объём высвобождения нефтяных резервов для стабилизации рынка на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщает The Wall Street Journal, речь идёт о цифре, превышающей 182 млн баррелей.

Ожидается, что окончательное решение будет принято 11 марта. Для его одобрения необходимо отсутствие возражений со стороны всех 32 стран-членов. Ранее глава агентства Фатих Бироль напомнил, что в распоряжении стран МЭА находится более 1,2 млрд баррелей государственных запасов и ещё 600 млн в промышленных резервах.

Ранее сообщалось, что резкий рост цен на нефть после американо-израильской операции против Ирана стал неожиданностью для команды президента США Дональда Трампа. Высокопоставленные помощники американского лидера не предполагали, что реакция рынка окажется настолько сильной и продолжительной.