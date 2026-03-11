Владимир Путин
11 марта, 01:22

IEA готовит рекордный выброс нефти из резервов из-за кризиса на Ближнем Востоке

Обложка © freepik / atlascompany

Международное энергетическое агентство (IEA) предложило беспрецедентный объём высвобождения нефтяных резервов для стабилизации рынка на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщает The Wall Street Journal, речь идёт о цифре, превышающей 182 млн баррелей.

Ожидается, что окончательное решение будет принято 11 марта. Для его одобрения необходимо отсутствие возражений со стороны всех 32 стран-членов. Ранее глава агентства Фатих Бироль напомнил, что в распоряжении стран МЭА находится более 1,2 млрд баррелей государственных запасов и ещё 600 млн в промышленных резервах.

Ранее сообщалось, что резкий рост цен на нефть после американо-израильской операции против Ирана стал неожиданностью для команды президента США Дональда Трампа. Высокопоставленные помощники американского лидера не предполагали, что реакция рынка окажется настолько сильной и продолжительной.

