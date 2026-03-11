Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
11 марта, 00:12

Дмитриев каламбуром оценил цены на нефть из-за минирования Ормузского пролива

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Вскоре к ценам на нефть могут появиться новые надбавки на фоне сообщений СМИ о минировании Ормузского пролива. На это намекнул спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«А теперь ещё и «надбавка за добычу» к цене на нефть», — прокомментировал эту новость Дмитриев.

В своём комментарии на английском языке Дмитриев использовал слово mining. Этот термин имеет двойное значение — и «добыча», и «минирование».

Белый дом: Информации об отмене санкций США против российской нефти пока нет
Ранее западные источники сообщили, что американские разведслужбы получили данные о начале минирования Ираном судоходного коридора в Ормузском проливе. После этого президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану «невиданным» ответом.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
