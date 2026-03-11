Дмитриев каламбуром оценил цены на нефть из-за минирования Ормузского пролива
Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru
Вскоре к ценам на нефть могут появиться новые надбавки на фоне сообщений СМИ о минировании Ормузского пролива. На это намекнул спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«А теперь ещё и «надбавка за добычу» к цене на нефть», — прокомментировал эту новость Дмитриев.
В своём комментарии на английском языке Дмитриев использовал слово mining. Этот термин имеет двойное значение — и «добыча», и «минирование».
Ранее западные источники сообщили, что американские разведслужбы получили данные о начале минирования Ираном судоходного коридора в Ормузском проливе. После этого президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану «невиданным» ответом.
