10 марта, 20:51

Белый дом: Информации об отмене санкций США против российской нефти пока нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ded pixto

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что ей нечего сообщить о возможных изменениях в санкционной политике в отношении российской нефти. Отвечая на соответствующий вопрос, она подчеркнула, что у неё нет информации ни о новых ограничениях, ни об их отмене.

«Никаких объявлений о введении новых санкций или новых отменах санкций», — сказала она.

Bloomberg: Крупнейший банк Индии отклоняет платежи за российскую нефть
Ранее сообщалось, что в ходе состоявшегося вчера телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом тема отмены санкций США в отношении нефти из РФ подробно не затрагивалась. Во время разговора лидеры двух стран обсудили конфликт на Ближнем Востоке и урегулирование украинского кризиса.

