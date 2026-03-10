Песков: Путин и Трамп не обсуждали детально отмену санкций против российской нефти

В ходе состоявшегося вчера телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом тема отмены санкций США в отношении нефти из РФ подробно не затрагивалась. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.