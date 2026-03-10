Песков: Путин и Трамп не обсуждали детально отмену санкций против российской нефти
В ходе состоявшегося вчера телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом тема отмены санкций США в отношении нефти из РФ подробно не затрагивалась. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, как-то сколь-либо детально эта тема не фигурировала», — сказал Песков.
Напомним, накануне вечером по инициативе американской стороны Владимир Путин и Дональд Трамп в первый раз два месяца провели телефонный разговор, о котором стало известно общественности. Лидеры обсуждали ситуации в Иране, Украине и Венесуэле. Глава РФ обозначил собеседнику дипломатические варианты деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также поставил того в известность об успехах Армии России в зоне спецоперации. Позже Трамп прокомментировал разговор, назвав его «очень хорошим».
