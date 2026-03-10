Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 10:11

Песков: Путин и Трамп не обсуждали детально отмену санкций против российской нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

В ходе состоявшегося вчера телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом тема отмены санкций США в отношении нефти из РФ подробно не затрагивалась. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, как-то сколь-либо детально эта тема не фигурировала», — сказал Песков.

В Кремле уточнили, что Трамп не просил Путина о прекращении огня на Украине
В Кремле уточнили, что Трамп не просил Путина о прекращении огня на Украине

Напомним, накануне вечером по инициативе американской стороны Владимир Путин и Дональд Трамп в первый раз два месяца провели телефонный разговор, о котором стало известно общественности. Лидеры обсуждали ситуации в Иране, Украине и Венесуэле. Глава РФ обозначил собеседнику дипломатические варианты деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также поставил того в известность об успехах Армии России в зоне спецоперации. Позже Трамп прокомментировал разговор, назвав его «очень хорошим».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Санкции против России
  • Дмитрий Песков
  • Дональд Трамп
  • США
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar