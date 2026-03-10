В Кремле уточнили, что Трамп не просил Путина о прекращении огня на Украине
Президент США Дональд Трамп в состоявшемся накануне разговоре с российским лидером Владимиром Путиным не просил о прекращении огня на Украине до полноценного урегулирования. Об этом рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Таких условий не выставлялось. Хорошо уже понятны все модальности, которые связаны с прекращением огня. Прекрасно всем известна последовательная позиция президента Путина», — ответил он.
Как ранее сообщал Life.ru, вечером 9 марта Путин и Трамп связались впервые за два месяца. Они обсудили ситуации вокруг Ирана, Украины и Венесуэлы. Российский лидер предложил американскому коллеге дипломатические варианты разрешения конфликта на Ближнем Востоке и сообщил об успехах ВС РФ на СВО. Трамп позже назвал беседу «очень хорошей».
