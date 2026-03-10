Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 09:56

В Кремле уточнили, что Трамп не просил Путина о прекращении огня на Украине

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп в состоявшемся накануне разговоре с российским лидером Владимиром Путиным не просил о прекращении огня на Украине до полноценного урегулирования. Об этом рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Таких условий не выставлялось. Хорошо уже понятны все модальности, которые связаны с прекращением огня. Прекрасно всем известна последовательная позиция президента Путина», — ответил он.

Трамп заявил Путину, что хотел бы разговаривать с ним регулярно
Трамп заявил Путину, что хотел бы разговаривать с ним регулярно

Как ранее сообщал Life.ru, вечером 9 марта Путин и Трамп связались впервые за два месяца. Они обсудили ситуации вокруг Ирана, Украины и Венесуэлы. Российский лидер предложил американскому коллеге дипломатические варианты разрешения конфликта на Ближнем Востоке и сообщил об успехах ВС РФ на СВО. Трамп позже назвал беседу «очень хорошей».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar