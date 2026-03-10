В Кремле уточнили, что Трамп не просил Путина о прекращении огня на Украине

Президент США Дональд Трамп в состоявшемся накануне разговоре с российским лидером Владимиром Путиным не просил о прекращении огня на Украине до полноценного урегулирования. Об этом рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Таких условий не выставлялось. Хорошо уже понятны все модальности, которые связаны с прекращением огня. Прекрасно всем известна последовательная позиция президента Путина», — ответил он.