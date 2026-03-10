Государственный банк Индии (SBI) отказывается проводить платежи за российскую нефть, несмотря на временное разрешение Вашингтона на такие закупки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Причина — неуверенность в том, как долго продлится это послабление. В банке опасаются, что даже краткосрочное смягчение позиции США не снижает риски для репутации и не восстанавливает финансовые каналы. Проведение платежей может поставить SBI в уязвимое положение.

Некоторые индийские банки в конце прошлого года допускали возможность финансировать закупки российской нефти, но только при условии, что контрагенты не находятся в чёрных списках и сделки соответствуют санкционным требованиям. Осторожность SBI эксперты связывают с его значительным присутствием в США — на конец декабря на Америку приходилось 26% международного кредитного портфеля банка, объёмом 75,1 миллиарда долларов.

В Кремле заявляли, что Россия сохраняет партнёрские отношения с Индией и Китаем в сфере энергетики, несмотря на геополитические сложности. Как объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все стороны исходят из собственных национальных интересов. Он подчеркнул, что взаимодействие с обоими государствами продолжается, включая торговлю энергоресурсами, и Москва учитывает прагматичный подход партнёров при выстраивании экономических связей.