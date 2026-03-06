Владимир Путин
6 марта, 09:42

Песков заявил о продолжении энергетического сотрудничества с Индией и Китаем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Россия продолжает взаимодействие с Индией и Китаем в сфере энергетики и торговли энергоресурсами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что и Индия, и Китай — это страны, которые руководствуются своими национальными интересами, то же самое делаем и мы. И мы продолжаем наше взаимодействие, в том числе в области энергетики и торговли энергоресурсами как с Индией, так и с Китаем», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, сотрудничество с этими странами строится на основе национальных интересов сторон. Он отметил, что Москва учитывает прагматичный подход партнёров при развитии экономических связей.

Bloomberg: Китай нарастил импорт нефти России до максимума вместо Индии
Ранее Life.ru писал, что Россия, Индия и Китай способны сыграть ключевую роль в формировании многополярного мира и ослаблении западной гегемонии. Формат RIC является основой БРИКС — ключевого объединения для многополярного мира.

Полина Никифорова
