Меняют правила игры: Россия и Китай поставили США в тупик из-за дерзости атак на Иран

Поток судов через Ормузский пролив, по которому транспортируется пятая часть всей нефти в мире, сократился катастрофически — примерно на 90%. Если раньше здесь проходило до 24 танкеров ежедневно, то сейчас едва насчитывается пара-тройка смельчаков.

Официального перекрытия водной артерии Ираном нет. Транзит встал из-за страха: компании отказываются вести суда в зону риска. Страховщики массово отзывают полисы, а Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже отчитался о поражении более 10 кораблей, ослушавшихся предупреждений .

В Персидском заливе скопились сотни танкеров с миллионами баррелей. Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт оказались в ловушке: их нефтехранилища стремительно заполняются. Эксперты предупреждают: если экспорт не разблокируют в ближайшие две недели, Эр-Рияду придётся экстренно сворачивать добычу .

На этом фоне Тегеран, судя по сообщениям СМИ, начинает действовать избирательно. Китайские танкеры якобы получают «зелёный свет» на проход, тогда как суда под другими флагами вынуждены ждать или искать альтернативные маршруты. Дипломатический крен в сторону Азии очевиден: Москва и Пекин призвали к деэскалации, а Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидерами Катара и Саудовской Аравии .

Ситуация в проливе уже спровоцировала хаос на энергорынке. США и их союзники столкнулись с логистическим коллапсом: GPS в районе работает с перебоями, а стоимость фрахта взлетела до небес. Пока аналитики спорят, будет ли это краткосрочным шоком или началом затяжного кризиса, одно ясно: мир снова оказался на пороге нефтяной турбулентности, передаёт «Царьград».

При этом американское руководство упорно старается «скормить» произошедшее своему народу как победу. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты победили Иран за один час с начала операции. При этом боевые действия до сих пор продолжаются, а Тегеран уже начал требовать выплаты репараций.