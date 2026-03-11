Израиль подвергся новому обстрелу со стороны Ирана

По данным арабского телеканала Al Hadath, в сторону еврейского государства выпущены две ракеты. Их целями, как утверждается, станут объекты в центральной части Израиля.

В КСИР заявили об уничтожении всех военных баз США на Ближнем Востоке

Ранее сообщалось, что иранская ночная атака по территории Израиля и американским объектам на Ближнем Востоке стала самой масштабной с момента обострения конфликта. 37-я волна операции «Правдивое обещание — 4» продолжалась не менее трёх часов. Удары наносились ракетами и беспилотниками. В ходе атаки применялись сверхтяжёлые ракеты «Хорремшехр». Одной из целей называли центр спутниковой связи в районе Тель-Авива.