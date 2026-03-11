В КСИР заявили об уничтожении всех военных баз США на Ближнем Востоке

Иранские силы уничтожили все военные базы США на Ближнем Востоке в ходе ответной операции. С таким заявлением выступил замкомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Фадави в эфире национального телевидения.

Генерал подчеркнул, что налогоплательщики, чьи средства тратились на возведение этих объектов, могли бы устроить восстание, узнав о масштабах расходов. По его словам, все эти базы сегодня полностью уничтожены.

«Если бы американцы знали, сколько их налогов тратится на строительство баз на Ближнем Востоке, они бы уже сегодня устроили восстание. Все эти базы сегодня уничтожены», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Иран нанёс 39-ю волну ракетных ударов по американским базам в районе Персидского залива. По утверждению военного ведомства, для атаки применялись ракетные системы Qadr, Khorramshahr с несколькими боеголовками, а также Emad. В КСИР назвали базы США в регионе преступными и террористическими.