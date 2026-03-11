Иран провёл самую мощную атаку на Израиль и объекты США с начала конфликта

Ночная атака Ирана по территории Израиля и американским военным объектам на Ближнем Востоке стала крупнейшей с момента обострения конфликта в регионе. Об этом сообщило иранское государственное телевидение.

«Последняя, 37-я волна операции «Правдивое обещание — 4», проведённая сегодня ночью, стала самой масштабной операцией Ирана против сил и объектов противника в регионе», — говорится в сообщении.

По данным иранского телевидения, удары наносились в течение нескольких часов и включали пуски ракет и запуск беспилотников. Общая продолжительность атак составила не менее трёх часов. Сообщается, что в ходе 37-й волны операции были применены сверхтяжёлые ракеты «Хорремшехр». Среди целей назывался центр спутниковой связи недалеко от Тель-Авива.

Кроме того, удары, как утверждается, пришлись по военным объектам Израиля в Хайфе и Западном Иерусалиме. Также, по информации телеканала, атакам подверглись несколько американских целей, включая военные базы США в иракском Эрбиле и на территории Кувейта.

Ранее сообщалось, что в ходе военной операции против Ирана ранения получили около 150 американских военнослужащих. Большинство из них получили лёгкие ранения, а 108 военных уже вернулись к выполнению служебных обязанностей. Ещё восемь тяжелораненых продолжают получать медицинскую помощь.