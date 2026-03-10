Владимир Путин
10 марта, 20:00

Reuters: В ходе операции против Ирана ранения получили около 150 военных США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Порядка 150 американских военнослужащих получили ранения в ходе военной операции против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

После публикации сообщения главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл оценил число пострадавших в 140 человек, заявив при этом, что они получили незначительные ранения, а 108 военнослужащих уже вернулись к исполнению служебных обязанностей. Восемь тяжелораненных военных получают медицинскую помощь.

ВМС США провели нефтяной танкер через закрытый Ираном Ормузский пролив
ВМС США провели нефтяной танкер через закрытый Ираном Ормузский пролив

Иран тоже несёт потери, причём погибают не только военные и мирные жители, но и сотрудники дипмиссий. Утром 8 марта ЦАХАЛ нанесла удар по отелю в Бейруте, где находились дипломаты Исламской Республики. Четверо из них погибли.

Юрий Лысенко
