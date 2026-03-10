Reuters: В ходе операции против Ирана ранения получили около 150 военных США
Порядка 150 американских военнослужащих получили ранения в ходе военной операции против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
После публикации сообщения главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл оценил число пострадавших в 140 человек, заявив при этом, что они получили незначительные ранения, а 108 военнослужащих уже вернулись к исполнению служебных обязанностей. Восемь тяжелораненных военных получают медицинскую помощь.
Иран тоже несёт потери, причём погибают не только военные и мирные жители, но и сотрудники дипмиссий. Утром 8 марта ЦАХАЛ нанесла удар по отелю в Бейруте, где находились дипломаты Исламской Республики. Четверо из них погибли.
