Иран заявил о гибели четырёх дипломатов при ударе Израиля по Бейруту

Четыре иранских дипломата погибли в результате израильского удара по Бейруту утром 8 марта. Об этом в письме генсеку ООН сообщил постпред Ирана Амир Саид Иравани.

«Ранним утром в воскресенье, 8 марта 2026 года, израильский режим совершил преднамеренный террористический акт в отеле Рамада в Бейруте, в результате которого четыре дипломата Исламской Республики Иран были убиты», — говорится в обращении.