Иран заявил о гибели четырёх дипломатов при ударе Израиля по Бейруту
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed
Четыре иранских дипломата погибли в результате израильского удара по Бейруту утром 8 марта. Об этом в письме генсеку ООН сообщил постпред Ирана Амир Саид Иравани.
«Ранним утром в воскресенье, 8 марта 2026 года, израильский режим совершил преднамеренный террористический акт в отеле Рамада в Бейруте, в результате которого четыре дипломата Исламской Республики Иран были убиты», — говорится в обращении.
Ранее Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана «практически закончена». В интервью CBS Трамп объявил, что у Ирана больше нет флота, связи и авиации. Однако эксперт поставил слова президента под сомнение.
