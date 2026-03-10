Владимир Путин
10 марта, 15:34

В Иране жёстко осадили Трампа за слова о «возможной ликвидации» нового лидера

Секретарь Совбеза Ирана призвал Трампа к осторожности после угроз новому лидеру

Президент США Дональд Трамп должен жить с оглядкой после того, как открыто пригрозил ликвидацией новому иранскому верховному лидеру Моджтабе Хаменеи. С таким предупреждением выступил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани.

«Будьте осторожны, а то окажетесь ликвидированным», коротко высказался он в соцсети Х.

Путин в послании к Моджтабе Хаменеи назвал атаку на Иран вооружённой агрессией
Путин в послании к Моджтабе Хаменеи назвал атаку на Иран вооружённой агрессией

Напомним, Моджтаба Хаменеи был избран новым верховным лидером Ирана. Его отец, ранее занимавший этот пост, погиб под обстрелами в первый день военной операции США и Израиля — 28 февраля. Президент США Дональд Трамп допустил возможность ликвидации нового лидера Ирана, если тот не согласится выполнить требования Вашингтона.

