В Иране жёстко осадили Трампа за слова о «возможной ликвидации» нового лидера
Секретарь Совбеза Ирана призвал Трампа к осторожности после угроз новому лидеру
Президент США Дональд Трамп должен жить с оглядкой после того, как открыто пригрозил ликвидацией новому иранскому верховному лидеру Моджтабе Хаменеи. С таким предупреждением выступил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани.
«Будьте осторожны, а то окажетесь ликвидированным», — коротко высказался он в соцсети Х.
Напомним, Моджтаба Хаменеи был избран новым верховным лидером Ирана. Его отец, ранее занимавший этот пост, погиб под обстрелами в первый день военной операции США и Израиля — 28 февраля. Президент США Дональд Трамп допустил возможность ликвидации нового лидера Ирана, если тот не согласится выполнить требования Вашингтона.
