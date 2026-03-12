Владимир Путин
11 марта, 22:17

Пезешкиан заявил, что репарации Ирану — условие урегулирования с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сформулировал позицию Тегерана по урегулированию ближневосточного конфликта. По его словам, мир возможен только при выполнении ряда жёстких условий. Об этом иранский лидер сообщил в социальной сети X.

«В ходе переговоров с лидерами России и Пакистана я подтвердил приверженность Ирана миру в регионе. Единственный способ положить конец этой войне, развязанной сионистским режимом и США, — это признать законные права Ирана, выплатить репарации и предоставить твёрдые международные гарантии против будущей агрессии», — написал Пезешкиан.

Для прекращения огня Запад должен признать законные права Исламской Республики, выплатить Тегерану репарации и предоставить международные гарантии против будущей агрессии.

Небензя назвал резолюцию СБ ООН по Ирану предвзятой и односторонней
Небензя назвал резолюцию СБ ООН по Ирану предвзятой и односторонней

Ранее в ООН приняли резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские государства. При этом в резолюции нет ни слова о действиях США и Израиля. Документ поддержали 13 стран, Россия и Китай воздержались. От Тегерана требуют немедленно остановить любые вооруженные действия против этих государств.

Виталий Приходько
