Регион
11 марта, 12:56

КСИР заявил об ударах по судам с флагами Либерии и Таиланда в Ормузском проливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщила о нанесении ударов иранскими военными по двум судам, шедшим под флагами Либерии и Таиланда, при их попытке пересечь Ормузский пролив. Согласно заявлению КСИР, экипажи обоих кораблей не отреагировали на предупреждения военно-морских сил Ирана.

«Корабль EXPRESS ROME, принадлежащий сионистскому режиму и под флагом Либерии, сегодня утром после игнорирования предупреждений военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции был поражён иранскими снарядами и остановлен на месте. Контейнеровоз MAYUREE NAREE также несколько часов назад после игнорирования предупреждений военно-морских сил и незаконной попытки пройти через Ормузский пролив подвергся ударам иранских бойцов», — говорится в сообщении.

По данным Таиланда, взрыв произошёл в кормовой части балкера Mayuree Naree при прохождении пролива 11 марта. На борту находились 23 человека — 20 были эвакуированы на спасательные шлюпки и доставлены в порт Хасаб в Омане, трое числятся пропавшими без вести. В машинном отделении после взрыва возник пожар, проводится поисково-спасательная операция.

Война США и Ирана: Тегеран топит танкеры и минирует пролив, ЦАХАЛ бомбит Бейрут, флот США несёт потери, Трамп готовит «адский» ответ, 11 марта

Ранее сообщалось, что транзит судов через Ормузский пролив резко сократился из-за эскалации в регионе. Ежедневный поток судов упал примерно на 97%. Если в феврале через пролив проходило в среднем около 129 судов в сутки, то к 3 марта этот показатель снизился до 3–6 судов в день, фактически приостановив судоходство.

Милена Скрипальщикова
