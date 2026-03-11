Владимир Путин
11 марта, 09:57

ООН сообщила о сокращении транзита судов через Ормузский пролив на 97%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nirioj pornjirawittayakul

Транзит судов через Ормузский пролив резко сократился на фоне эскалации в регионе. Об этом говорится в отчёте Конференции ООН по торговле и развитию. По данным организации, ежедневный поток судов через пролив уменьшился примерно на 97%.

Если с 1 по 27 февраля через пролив проходило в среднем около 129 судов в сутки, то к 3 марта показатель снизился до однозначных значений. Сейчас через пролив проходит от трёх до шести судов в день. Эксперты организации отмечают, что фактически судоходство через Ормузский пролив почти остановилось.

Ранее сообщалось, что резкий скачок нефтяных цен после начала американо-израильской операции против Ирана застал врасплох команду Дональда Трампа. Высокопоставленные помощники президента США рассчитывали лишь на краткосрочный всплеск котировок в первые дни конфликта. Однако реальная реакция рынка оказалась гораздо сильнее и затянулась дольше, чем прогнозировали в Белом доме.

Полина Никифорова
