Война США и Ирана: Израиль штурмует Ливан, осколки иранских ракет накрывают Дубай, Вашингтон бросил танкеры в Ормузском проливе, 13 марта Оглавление Удар Израиля по Ливану и Ирану: война на два фронта Трамп об успехах в Иране: уничтожено почти всё Иран сбил Boeing KC-135: США потеряли топливозаправщик Обломки иранских ракет упали на Дубай: повреждены здания Франция понесла потери в Ираке: погиб военный из 7-го батальона Ормузский пролив парализован: США не могут обеспечить безопасность Трамп «стирает» Иран с лица земли, но KC-135 горят, израильские войска атакуют «Хезболлу», шиитские формирования сбивают американские самолёты, Макрон подтвердил гибель французского офицера — дайджест Life.ru.

Удар Израиля по Ливану и Ирану: война на два фронта

После начала операции в Ливане против «Хезболлы» Израилю приходится воевать на два фронта. ЦАХАЛ утверждает, что еврейские ВВС нанесли удар по мосту а-Зрария через реку Литани. Переправа могла использоваться «Хезболлой».

Кроме того, в Израиле утверждают, что нанесён удар по блокпостам иранской милиции «Басидж». Эта организация тесно связана с Корпусом стражей исламской революции.

Трамп об успехах в Иране: уничтожено почти всё

Президент США Дональд Трамп продолжается отчитываться об успехах операции «Эпическая ярость».

— Иранский флот уничтожен, его ВВС больше нет, ракеты, беспилотники и всё остальное уничтожаются, а его лидеры стёрты с лица земли. У нас беспрецедентная огневая мощь, неограниченный боезапас и много времени — посмотрите, что сегодня случится с этими безумными подонками, — заявил Трамп в соцсети TruthSocial.

Фото © Nano Banana AI

Ситуация на земле говорит об обратном. Иран продолжает наносить удары по всему Ближнему Востоку.

Иран сбил Boeing KC-135: США потеряли топливозаправщик

Бойцы шиитской военизированной организации «Исламское сопротивление Ирака» заявляют, что сбили Boeing KC-135. Ситуация произошла на западе Ирака. Центральное командование ВС США подтвердило уничтожение одного самолёта. Ещё один топливозаправщик смог сесть в Израиле.

— Центральному командованию известно о потере самолёта-заправщика KC-135. Инцидент произошёл в дружественном воздушном пространстве во время операции «Эпическая ярость» <…> Произошедшее не было связано ни с вражеским, ни с дружественным огнём, — говорится в заявлении.

Иранское агентство IRIB утверждает, что экипаж одного самолёта погиб в полном составе. Предположительно, на борту находилось шесть человек.

Обломки иранских ракет упали на Дубай: повреждены здания

Иран продолжает наносить удары по военным объектам в Израиле и других странах. Из-за работы ПВО страдают гражданские. Жители деревни Зарзир получили ранения в результате падения обломков иранской ракеты. Пострадало больше 50 человек. Примечательно, что большинство населения здесь бедуины-мусульмане.

Осколки иранской ракеты упали на Зарзир. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ

В центре Дубая обломки повредили здание, но обошлось без пострадавших. Речь может идти об ударе по Дубайскому международному финансовому центру.

— Власти подтверждают, что обломки после успешного перехвата стали причиной небольшого инцидента с фасадом здания в центре Дубая, — сообщили в пресс-службе местного правительства.

Франция понесла потери в Ираке: погиб военный из 7-го батальона

После атаки на военную инфраструктуру в иракском Эрбиле погиб один французский военнослужащий, несколько получили ранения. Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил гибель француза.

— Старший прапорщик Арно Фрион из 7-го батальона альпийских стрелков (г. Варс) пал за Францию в результате атаки в районе Эрбиля в Ираке <…> Несколько наших военнослужащих получили ранения. Франция стоит плечом к плечу с ними и их близкими, — написал Макрон в социальных сетях.

Атака на военную базу в Эрбиле. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ

По его словам, в Ираке французский контингент занимался борьбой с ИГИЛ*.

Ормузский пролив парализован: США не могут обеспечить безопасность

Ситуация в Ормузском проливе продолжает влиять на цену нефти. Опасность для кораблей продолжает оставаться, но США готовы решить все проблемы с угрозами.

— Я считаю, что, как только это станет возможным с военной точки зрения, ВМС США, возможно, при поддержке международной коалиции, начнут сопровождать суда, — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

В итоге корабли, в том числе и заполненные нефтью, стоят. И, похоже, все слова Трампа о готовности защищать перевозчиков — не более чем слова.

— Что касается Ормузского пролива, то у них не было никакого плана… Достаточно сказать, что прямо сейчас они не знают, как безопасно открыть его, — сообщил сенатор Крис Мёрфи.

Министр энергетики США Крис Райт считает, что военное сопровождение начнётся в конце марта. В интервью телеканалу CNBC он отметил, что для этого нужны дополнительные силы.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению суда.

Авторы Даниил Черных