Тегеран угрожает стереть в пепел объекты США в ответ на удар в нефтяное сердце Ирана

Иран пригрозил уничтожить всю нефтяную инфраструктуру США на Ближнем Востоке в случае удара по его объектам. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, чьи слова приводит иранская гостелерадиокомпания. Он предостерёг Вашингтон от атак на стратегический остров Харк (Харк), который называют нефтяным сердцем Ирана.

«Вся нефтяная, экономическая и энергетическая инфраструктура, принадлежащая нефтяным компаниям по всему региону, в которых США имеют свою долю, или которые сотрудничают с США, будет уничтожена и превратится в горы пепла», — заявил Зольфагари.

Заявление стало ответом на угрозу президента США Дональда Трампа, который ранее в субботу пообещал нанести удар по нефтяной инфраструктуре иранского острова Харк, если будет нарушена свобода судоходства в Ормузском проливе.

На данный момент, по утверждению Трампа, все военные объекты на острове Харк американская армия уже уничтожила. Вместе с тем он говорит, что нефтяная инфраструктура при ударах не пострадала, но это может измениться, если Иран не обеспечит безопасное судоходство в Ормузском проливе.