14 марта, 00:07

Трамп заявил об уничтожении всех военных целей на острове Харк

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Американские военные уничтожили все военные объекты на острове Харк. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Республиканец назвал операцию одной из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока. Он также отметил, что нефтяная инфраструктура острова не пострадала. По его словам, эти объекты могут быть уничтожены в будущем, если возникнут помехи судоходству в Ормузском проливе.

«Центральное командование США осуществило одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока, полностью уничтожив все военные цели на жемчужине иранской империи — острове Харк», — заявил хозяин Белого дома.

Небензя заявил о провале блицкрига США против Ирана

Ранее вице-президент Ирана Захра Бехрузазар сообщила о повреждении почти десяти тысяч гражданских объектов в стране после ударов США и Израиля. Среди пострадавших объектов — около восьми тысяч жилых домов и более полутора тысяч коммерческих зданий. Также повреждения получили медицинские центры, школы и учреждения Красного Полумесяца. Бехрузазар заявила о гибели одиннадцати медицинских работников. Десятки спасателей получили ранения.

Антон Голыбин
