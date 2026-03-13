13 марта, 18:45

Почти 10 тысяч гражданских объектов повреждены в Иране при ударах США и Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emanuele Mazzoni Photo

В Иране пострадали 9 669 гражданских объектов в результате американских и израильских ударов. Об этом заявила вице-президент страны Захра Бехрузазар. По её словам, среди повреждённых — 7 943 жилых дома и 1 617 коммерческих объектов.

Кроме того, пострадали 32 медицинских центра, 65 школ и 13 центров Красного Полумесяца. В результате атак погибли 11 медицинских работников, десятки спасателей получили ранения. Вице-президент подчеркнула серьёзные последствия для гражданской инфраструктуры и безопасности населения.

Иран заявил о самом мощном ударе по Израилю с начала войны

Ранее сообщалось, что Иран нанёс удар по Израилю, который генерал Маджид Мусави, командующий ВКС КСИР, назвал беспрецедентным по масштабу. В ходе этой атаки были применены сверхтяжёлые баллистические ракеты.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Полина Никифорова
