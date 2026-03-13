Иран заявил о самом мощном ударе по Израилю с начала войны

Иран нанёс удар по Израилю, который генерал Маджид Мусави, командующий ВКС КСИР, назвал беспрецедентным по масштабу. В ходе этой атаки были применены сверхтяжелые баллистические ракеты.

По словам генерала, по заранее определённым целям на израильской территории было выпущено три десятка сверхтяжёлых баллистических ракет, масса каждой из которых варьируется от одной до двух тонн.

«Это был самый мощный боевой обстрел режима. Теперь ещё одна часть неба режима находится под нашим контролем», — написал он.

Он также отметил, что в ходе этой атаки удалось нарушить работу и вывести из строя важные компоненты системы воздушного наблюдения противника.

Ранее сообщалось, что США и Израиль продолжают наносить удары по объектам в Иране, несмотря на проведение ежегодного Дня Аль-Кудс. Тысячи иранцев вышли на улицы, чтобы выразить поддержку палестинцам, продемонстрировать лояльность правительству и почтить память бывшего верховного лидера Али Хаменеи, погибшего после начала агрессии.