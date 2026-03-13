Толпы, флаги и чучело Трампа: Иранцы вышли на площади на фоне нестихающих ударов США

США и Израиль продолжают наносить удары по объектам в Иране, атаки не прекратились даже во время марша в честь ежегодного Дня Аль-Кудс. Тысячи граждан Исламской Республики вышли на улицы, чтобы выразить солидарность с палестинцами, поддержать линию правительства и почтить память бывшего верховного лидера Али Хаменеи, погибшего после начала агрессии. Об этом пишет CNN.

Участники акций скандировали антиамериканские и антиизраильские лозунги, размахивали флагами Ирана, Палестины и ливанского движения «Хезболла», портретами нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Акции прошли в Тегеране, Хоррамабаде, Исфахане, Голестане, Йезде, Мешхеде и юго-восточном Захедане.

Как передаёт Reuters, в столице Ирана люди также сжигали чучела президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее СМИ раскрыли ущерб, нанесённый нефтедобывающим странам региона конфликтом США и Израиля с Ираном. Как писала газета Financial Times, с начала войны они потеряли чуть более 15 миллиардов долларов. А в Ормузском проливе, заблокированном Тегераном, остаются энергоресурсы на почти 11 миллиардов.