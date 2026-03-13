Потери нефтяных государств из-за войны с Ираном оценили в колоссальные $15 млрд

Нефтегазовые компании стран Персидского залива понесли убытки в размере около $15,1 млрд с момента начала военной эскалации в регионе 28 февраля. Как сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитических компаний Kpler и Wood Mackenzie, причиной стала практически полная остановка судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут для транспортировки энергоносителей.

Согласно подсчётам Kpler, до конфликта через пролив ежедневно проходило энергоресурсов на сумму примерно $1,2 млрд. Сейчас трафик, по словам аналитика Флориана Грюнбергера, стал «незначительным» по сравнению с довоенным уровнем. В самом проливе заблокированы грузы на сумму около $10,7 млрд — нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ уже загружены на суда, но не могут достичь пунктов назначения.

Наибольшие потери понесла Саудовская Аравия, недополучившая, по оценкам Wood Mackenzie, около $4,5 млрд экспортной выручки. Катарская компания QatarEnergy со 2 по 11 марта потеряла примерно $571 млн доходов из-за вынужденной остановки добычи после атак на её объекты.

Эксперты предупреждают, что наиболее серьезный ущерб грозит Ираку, для которого нефть составляет 90% бюджетных поступлений. Кувейт и Катар, хотя и сильно зависят от нефтегазовых доходов, могут временно смягчить удар за счёт крупных суверенных фондов.

Глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил о планах компании перенаправить часть экспортных потоков по трубопроводу «Восток-Запад» к терминалам на побережье Красного моря, в частности в порт Янбу, чтобы обойти блокировку Ормузского пролива. Однако аналитики предупреждают, что пропускная способность этого маршрута (до 5 млн баррелей в сутки) лишь частично компенсирует потери от закрытия основного морского пути, через который обычно проходило около 21 млн баррелей в день.

Ранее стало известно, что США планируют на месяц отменить вековой закон Джонса, действующий с 1920 года. Этот закон требует, чтобы все грузы, перевозимые водным путем между портами США, доставлялись исключительно на судах, построенных в Соединённых Штатах, ходящих под американским флагом и укомплектованных американскими экипажами.