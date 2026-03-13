Белый дом планирует временно отменить вековой закон Джонса

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность временного отказа от действия закона Джонса, принятого более века назад. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, а также подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Закон Джонса (Jones Act), являющийся разделом 27 Закона о торговом флоте 1920 года, требует, чтобы все грузы, перевозимые водным путем между портами США, доставлялись исключительно на судах, построенных в Соединённых Штатах, ходящих под американским флагом и укомплектованных американскими экипажами.

По данным источников Bloomberg, рассматривается возможность 30-дневного исключения из этого закона. Эта мера может распространяться на суда, перевозящие нефть, бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ (СПГ) и удобрения.

«В интересах национальной обороны Белый дом рассматривает возможность отмены закона Джонса на ограниченный период времени, чтобы обеспечить беспрепятственное поступление жизненно важных энергоносителей и сельскохозяйственных товаров первой необходимости в порты США», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, подчеркнув, что окончательное решение еще не принято .

В случае временной отмены закона иностранные танкеры, услуги которых обходятся дешевле, смогут перевозить грузы, включая нефть с побережья Мексиканского залива, на нефтеперерабатывающие заводы на Восточном побережье США, а топливо из этого региона — в более густонаселенные районы. Агентство Bloomberg отмечает, что после появления сообщений о рассматриваемой мере фьючерсы на бензин в США подешевели.

Аналитики оценивают потенциальный эффект от такой меры. По оценкам экспертов, отмена закона может снизить цены на топливо для автомобилистов Восточного побережья примерно на 10 центов за галлон. Однако существуют и скептические оценки. Вице-президент StoneX Group Джош Линвилл усомнился, что временная отмена этого закона сможет справиться с ростом цен. Колин Грэбоу из Института Катона также полагает, что эффект будет скромным и составит всего несколько центов за галлон.

В Белом доме заверили, что в случае принятия такого решения оно не повлияет на американское судостроение. Рассмотрение этой меры происходит на фоне резкого роста цен на нефть и бензин, вызванного эскалацией конфликта с Ираном.