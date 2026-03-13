Владимир Путин
Регион
13 марта, 05:23

Berliner Zeitung: Иран нацелил ракеты и дроны на радиолокационные станции США

Обложка © GigaChat

Иранские военные при выборе целей для ракет и беспилотников делают ставку на уничтожение американских радиолокационных комплексов и систем раннего предупреждения. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«По-видимому, Иран <…> сосредоточен в первую очередь на уничтожении американских радаров и систем раннего предупреждения», — говорится в материале.

В статье также упоминается недавний удар по объекту в Израиле с целью уничтожения американской радиолокационной системы AN/TPY-2. Речь идёт о радиолокационной станции Site 512, расположенной в пустыне Негев. По информации газеты, этот комплекс играет важную роль в системе раннего предупреждения и предназначен для фиксации запусков ракет, а также передачи сигналов об угрозе на раннем этапе.

Ранее в центре Дубая зафиксировали падение обломков сбитого объекта. В результате инцидента одно из зданий получило незначительные повреждения. Цель была перехвачена средствами противовоздушной обороны. Фрагменты беспилотника упали в городской черте.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Милена Скрипальщикова
