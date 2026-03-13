Владимир Путин
13 марта, 04:18

Иран ударил по Международному финансовому центру Дубая и пляжу Джумейра

Обложка © Telegram / نجباء | Nujaba

Здание в центре Дубая получило незначительные повреждения после падения обломков сбитого объекта. Об этом сообщила пресс-служба властей эмирата. По данным властей, объект перехватила система противовоздушной обороны. Обломки БПЛА упали в городской черте.

Иран атаковал Международный финансовый центр в Дубае с использованием БПЛА. Видео © Telegram / نجباء | Nujaba

Над городом поднялся густой дым. Целью атаки стал Дубайский международный финансовый центр, пишут СМИ. Также сообщается об ударе по району пляжа Джумейра.

Беспилотник Ирана врезался в небоскрёб Address Creek Harbour в Дубае

Ранее британский турист был приговорен к двум годам тюрьмы в ОАЭ за видеоролик с ракетным ударом по Дубаю, снятый во время отдыха. Мужчина стал одним из 21 иностранца, задержанных в ОАЭ по обвинению в киберпреступности. Его арестовали 9 марта, хотя он удалил видео сразу после просьбы правоохранителей. В официальном обвинении говорится, что британец распространял «слухи и провокационную информацию, способную нарушить общественную безопасность».

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

