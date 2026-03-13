Владимир Путин
12 марта, 21:34

Турист получил два года тюрьмы в ОАЭ за съёмку ракетного удара на видео

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pro.Sto

Британский турист приговорен к двум годам тюрьмы в ОАЭ за видеоролик с ракетным ударом по Дубаю, снятый во время отдыха. Об этом пишет издание Daily Mail.

Мужчина стал одним из 21 иностранца, задержанных в ОАЭ по обвинению в киберпреступности. Его арестовали 9 марта, хотя он удалил видео сразу после просьбы правоохранителей.

В официальном обвинении говорится, что британец распространял «слухи и провокационную информацию, способную нарушить общественную безопасность». По версии властей, такие действия могут вызвать панику среди населения.

Сам задержанный утверждает, что не имел злого умысла и не собирался нарушать местные законы. Он просто снимал происходящее во время отпуска, не подозревая о тяжёлых последствиях.

Ранее в центральной части Дубая произошла серия взрывов. Над жилым кварталом были видны клубы дыма. Позже выяснилось, что причиной стало падение беспилотника на жилой комплекс в районе Dubai Creek Harbour. Власти оперативно провели эвакуацию жильцов.

Виталий Приходько
