В центре Дубая беспилотник попал в жилую высотку, звучат взрывы

В центральной части Дубая произошла серия взрывов. Как сообщает агентство The National, после взрывов над жилым кварталом были видны клубы дыма. Позже выяснилось, что причиной стало падение беспилотника на жилой комплекс в районе Dubai Creek Harbour. Власти оперативно провели эвакуацию жильцов.

«Компетентные власти в Дубае реагируют на инцидент с падением беспилотника на здание в районе Дубай Крик Харбор», — заявили в пресс-службе администрации эмирата.

Пожарные расчёты быстро потушили возгорание, пострадавших нет.

Это уже не первый инцидент за последние дни: ранее беспилотники атаковали район международного аэропорта Дубая, в результате чего пострадали четыре человека. Очевидцы утверждают, что слышали в общей сложности три взрыва, а также наблюдают пожар на одной из парковок.