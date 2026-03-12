Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 08:20

В центре Дубая беспилотник попал в жилую высотку, звучат взрывы

Обложка © X / tradenatics_com

Обложка © X / tradenatics_com

В центральной части Дубая произошла серия взрывов. Как сообщает агентство The National, после взрывов над жилым кварталом были видны клубы дыма. Позже выяснилось, что причиной стало падение беспилотника на жилой комплекс в районе Dubai Creek Harbour. Власти оперативно провели эвакуацию жильцов.

«Компетентные власти в Дубае реагируют на инцидент с падением беспилотника на здание в районе Дубай Крик Харбор», — заявили в пресс-службе администрации эмирата.

Пожарные расчёты быстро потушили возгорание, пострадавших нет.

Беспилотник Ирана врезался в небоскрёб Address Creek Harbour в Дубае
Беспилотник Ирана врезался в небоскрёб Address Creek Harbour в Дубае

Это уже не первый инцидент за последние дни: ранее беспилотники атаковали район международного аэропорта Дубая, в результате чего пострадали четыре человека. Очевидцы утверждают, что слышали в общей сложности три взрыва, а также наблюдают пожар на одной из парковок.

Следите за развитием событий на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • ОАЭ
  • Война на Ближнем Востоке
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar