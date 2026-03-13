В Китае заявили, что США оказались между двух «пороховых бочек»

Пока США и Израиль увязли в конфликте с Ираном, Северная Корея фактически провела испытательный пуск стратегической крылатой ракеты корабельного базирования. В китайском издании Sohu этот шаг назвали жёстким вызовом американскому президенту Дональду Трампу, который теперь вынужден балансировать между двумя кризисами.

Как отмечается в статье, перевод которой предоставило РИА «ФедералПресс», Тегеран ежедневно атакует американские базы на Ближнем Востоке ракетами и дронами. Системы ПВО союзников перегружены и перестают справляться, цены на нефть стремительно растут, на энергорынке началась паника. В этих условиях Северная Корея демонстрирует военную мощь — и это не совпадение.

«У США есть повод для беспокойства. Если они не гарантируют союзникам безопасность на Ближнем Востоке, их позиция ослабнет. Но если они ослабят внимание к АТР и Северная Корея что-то предпримет, будет ещё хуже», — пишут китайские журналисты.

Сдерживающие силы США в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже развёрнуты, но часть из них может потребоваться перебросить. Ресурсы ограничены, а карты на руках у Вашингтона не бесконечны. Рост цен на топливо внутри США, скорее всего, вызовет вопросы к Трампу.

«Текущая ситуация неопределённа. Иран ведёт упорную борьбу, КНДР демонстрирует силу. США перед дилеммой: любой неверный шаг может породить новые проблемы», — резюмируют в Sohu.

Напомним, 10 марта Северная Корея провела испытательный пуск стратегических крылатых ракет с эсминца «Чвэ Хён». За запуском, организованным для оценки боевых возможностей корабля, по видеосвязи наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.