Регион
13 марта, 10:04

В Китае заявили, что США оказались между двух «пороховых бочек»

Sohu: Иран и КНДР поставили США в трудное положение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Пока США и Израиль увязли в конфликте с Ираном, Северная Корея фактически провела испытательный пуск стратегической крылатой ракеты корабельного базирования. В китайском издании Sohu этот шаг назвали жёстким вызовом американскому президенту Дональду Трампу, который теперь вынужден балансировать между двумя кризисами.

Как отмечается в статье, перевод которой предоставило РИА «ФедералПресс», Тегеран ежедневно атакует американские базы на Ближнем Востоке ракетами и дронами. Системы ПВО союзников перегружены и перестают справляться, цены на нефть стремительно растут, на энергорынке началась паника. В этих условиях Северная Корея демонстрирует военную мощь — и это не совпадение.

«У США есть повод для беспокойства. Если они не гарантируют союзникам безопасность на Ближнем Востоке, их позиция ослабнет. Но если они ослабят внимание к АТР и Северная Корея что-то предпримет, будет ещё хуже», — пишут китайские журналисты.

Сдерживающие силы США в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже развёрнуты, но часть из них может потребоваться перебросить. Ресурсы ограничены, а карты на руках у Вашингтона не бесконечны. Рост цен на топливо внутри США, скорее всего, вызовет вопросы к Трампу.

«Текущая ситуация неопределённа. Иран ведёт упорную борьбу, КНДР демонстрирует силу. США перед дилеммой: любой неверный шаг может породить новые проблемы», — резюмируют в Sohu.

Трамп назвал неуместным присутствие иранской сборной на ЧМ-2026

Напомним, 10 марта Северная Корея провела испытательный пуск стратегических крылатых ракет с эсминца «Чвэ Хён». За запуском, организованным для оценки боевых возможностей корабля, по видеосвязи наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • КНДР
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Иран
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    avatar