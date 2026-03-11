КНДР запустила крылатые ракеты с эсминца «Чвэ Хён»

КНДР провела испытательный пуск стратегических крылатых ракет с эсминца «Чвэ Хён». За запуском наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Очередной пуск ракет в рамках оценки боевых возможностей эсминца ВМС Корейской Народной Армии прошёл 10 марта. Ким Чен Ын следил за испытаниями по видеосвязи.







«Сейчас составные части наших сил сдерживания войны эффективно и стремительно включаются в весьма отточенную систему выполнения операции, а государственные ядерные вооружённые силы перешли на стадию многостороннего применения», — приводит агентство слова Ким Чен Ына.

Лидер КНДР отметил, что этот запуск стал важным этапом при проверке оперативных возможностей корабля.

Ранее Ким Чен Ын посетил новый эсминец «Чвэ Хён» и оценил ход испытаний корабля. Он проверил подготовку экипажа, осмотрел моряков и лично убедился в эффективности вооружения на борту нового боевого корабля.