Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 11:40

Стало известно, сколько ещё времени Трамп готов воевать с Ираном

Axios: Трамп намерен продолжать войну с Ираном минимум ещё три-четыре недели

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп планирует продолжать военные действия против Ирана ещё как минимум 3–4 недели. Израильские чиновники также считают, что окончание кампании в ближайшее время маловероятно. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, который разговаривал с Трампом во вторник вечером.

«Сейчас они ещё недостаточно слабы, но через три-четыре недели будут», — сказал источник.

Изначальный план по быстрой дестабилизации режима в Иране через устранение верховного лидера Али Хаменеи и около 40 высокопоставленных силовиков провалился. В связи с этим основной целью стало ослабление Корпуса стражей исламской революции, чтобы создать условия для возможного внутреннего восстания.

«Может быть, какой-то город перейдёт на другую сторону или военное подразделение сменит лояльность», — заключил источник.

Европа оказалась на обочине мировой политики из-за слабости и потакания США, заявил политолог
Европа оказалась на обочине мировой политики из-за слабости и потакания США, заявил политолог

Ранее сообщалось, что США и Израиль продолжают наносить удары по объектам в Иране, несмотря на проведение ежегодного Дня Аль-Кудс. Тысячи иранцев вышли на улицы, чтобы выразить поддержку палестинцам, продемонстрировать лояльность правительству и почтить память бывшего верховного лидера Али Хаменеи, погибшего после начала агрессии.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar