Стало известно, сколько ещё времени Трамп готов воевать с Ираном

Президент США Дональд Трамп планирует продолжать военные действия против Ирана ещё как минимум 3–4 недели. Израильские чиновники также считают, что окончание кампании в ближайшее время маловероятно. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, который разговаривал с Трампом во вторник вечером.

«Сейчас они ещё недостаточно слабы, но через три-четыре недели будут», — сказал источник.

Изначальный план по быстрой дестабилизации режима в Иране через устранение верховного лидера Али Хаменеи и около 40 высокопоставленных силовиков провалился. В связи с этим основной целью стало ослабление Корпуса стражей исламской революции, чтобы создать условия для возможного внутреннего восстания.

«Может быть, какой-то город перейдёт на другую сторону или военное подразделение сменит лояльность», — заключил источник.

Ранее сообщалось, что США и Израиль продолжают наносить удары по объектам в Иране, несмотря на проведение ежегодного Дня Аль-Кудс. Тысячи иранцев вышли на улицы, чтобы выразить поддержку палестинцам, продемонстрировать лояльность правительству и почтить память бывшего верховного лидера Али Хаменеи, погибшего после начала агрессии.