Европа оказалась на обочине мировой политики из-за слабости и потакания США, заявил политолог

Война в Иране обнажила то, о чём в Европе предпочитают молчать: Евросоюз утратил влияние на мировые процессы. Французский политолог, бывший кандидат Национального фронта Фабрис Сорлин в интервью объяснил, почему ЕС оказался на обочине ключевых конфликтов — от Украины до Ближнего Востока.

В беседе с сайтом MK.Ru специалист отметил, что США и Израиль даже не сочли нужным предупреждать Брюссель о начале войны, а переговоры по урегулированию на Украине идут напрямую между Москвой и Вашингтоном. Причина — структурная слабость ЕС, расколы внутри союза и утрата дипломатического веса.

Сорлин считает, что главными бенефициарами в случае ослабления Ирана станут США и Израиль. Вашингтон получит контроль над нефтью и сохранение петродоллара, Тель-Авив — укрепление регионального влияния. Для Турции и Саудовской Аравии выгоды могут быть краткосрочными, так как они сами рискуют стать следующими целями.

Крах иранского режима, по мнению эксперта, неизбежно приведёт к хаосу по иракскому сценарию из-за этнических противоречий. США и Израиль, рассчитывавшие на блицкриг и восстание внутри страны, просчитались. Теперь американский президент Дональд Трамп оказался в ловушке: война затягивается, цены на энергию растут, а его электоральная база расколота. Премьер-министр Израиля Нетаньяху, напротив, будет давить на продолжение боевых действий.

Европа к новой волне миграции не готова, уверен Сорлин. Экономические трудности и усталость от украинских беженцев сделают приём новых приезжих взрывоопасным. Что касается курдов, их «симпатии» со стороны Запада — иллюзия: их используют как инструмент и бросают, когда миссия выполнена.

Идея стратегического суверенитета Европы пока утопична, заключает политолог. Брюссель продолжает послушно следовать за США, надеясь переждать Трампа. Самому президенту США война грозит политическим поражением — вплоть до подрыва перспектив его преемников, в частности вице-президента Джей Ди Вэнса.

Несколько дней назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз к более жёсткой и напористой политике на фоне кризиса на Ближнем Востоке и пересмотра энергетической стратегии. Выступая на конференции постпредов ЕС в Брюсселе, она заявила о необходимости демонстрировать силу всеми доступными средствами — от экономики и дипломатии до технологий и армии, чтобы противостоять агрессии и внешнему вмешательству.