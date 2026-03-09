Фон дер Ляйен хочет заставить ЕС более напористо демонстрировать силу

Евросоюз должен сменить риторику на более жёсткую и активнее демонстрировать мощь — причём всеми доступными способами. С таким призывом выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции постпредов ЕС в Брюсселе на фоне эскалации на Ближнем Востоке и пересмотра Европой своей энергетической политики.

«Мы должны быть готовыми более напористо демонстрировать свою силу. Например, чтобы противостоять агрессии и иностранному вмешательству всеми нашими инструментами — экономическими или дипломатическими, технологическими или военными», — подчеркнула фон дер Ляйен.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за самоуправства в первые дни американо-израильской операции против Ирана. Представители девяти стран ЕС и евродепутаты заявили, что она превысила полномочия, проигнорировав мнение государств-членов, что вызвало негодование по всему спектру — от малых до крупных держав.