9 марта, 10:59

В ЕС обвинили фон дер Ляйен в самоуправстве из-за Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за самоуправства в первые дни американо-израильской операции против Ирана. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

В публикации говорится, что девять европейских дипломатов, представителей институтов ЕС и парламентариев обвинили главу Еврокомиссии в превышении полномочий. По их словам, фон дер Ляйен действовала без согласования с государствами-членами, что вызвало недовольство как в малых, так и в крупных странах союза.

Критика в адрес председателя ЕК на фоне иранского кризиса усугубилась претензиями к её позиции по другим внешнеполитическим вопросам — в частности, к попыткам форсировать вступление Украины в Евросоюз.

В январе западные СМИ писали, что Европейский парламент намерен рассмотреть уже четвёртую резолюцию о недоверии к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Инициатором новой попытки выступила фракция «Патриоты Европы».

