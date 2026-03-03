Зеленский не пустил фон дер Ляйен и Кошту проверить «Дружбу»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта во время визита в Киев 24 февраля просили украинское руководство предоставить им доступ к нефтепроводу «Дружба» для самостоятельной оценки ущерба, но получили отказ. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС.

По данным издания, многие представители блока и Еврокомиссии добиваются от Киева разрешения посетить повреждённый участок, чтобы убедиться в реальности проблем с трубопроводом. Однако украинская сторона ссылается на вопросы безопасности и сложность отправки инженеров в опасные районы.

Высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому, заявил FT, что «Нафтогаз» уже предоставил европейским коллегам доказательства серьёзных повреждений. При этом посол ЕС на Украине Катарина Матернова также направляла запрос через офис президента на проверку трубы, но он был отклонён.

Киев остановил транзит российской нефти по «Дружбе» в Словакию и Венгрию 27 января, объяснив это повреждением трубопровода.