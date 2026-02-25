Во Франции назвали фон дер Ляйен тираном из-за Украины и призвали уничтожить ЕС

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х призвал Францию выйти из Евросоюза и ликвидировать эту организацию. Поводом стало заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на вето, наложенное Венгрией.

«Императрица Урсула фон дер Ляйен в тираническом выпаде напомнила всем, как работает ЕС: «Если вы против — заткнитесь, это всё равно произойдёт!» Это и есть тирания! Давайте выйдем из ЕС и уничтожим его как можно скорее», — написал политик.