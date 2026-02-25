Во Франции назвали фон дер Ляйен тираном из-за Украины и призвали уничтожить ЕС
Политик Филиппо призвал Францию выйти из ЕС после слов фон дер Ляйен о кредите для Киева
Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х призвал Францию выйти из Евросоюза и ликвидировать эту организацию. Поводом стало заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на вето, наложенное Венгрией.
«Императрица Урсула фон дер Ляйен в тираническом выпаде напомнила всем, как работает ЕС: «Если вы против — заткнитесь, это всё равно произойдёт!» Это и есть тирания! Давайте выйдем из ЕС и уничтожим его как можно скорее», — написал политик.
Напомним, министры иностранных дел стран Евросоюза не достигли компромисса по плану финансирования Украины на 90 миллиардов евро. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, работа над этим вопросом продолжится. Она добавила, что у ЕК был план использовать российские активы, но теперь он может стать запасным. Выдача кредита для Украины заблокирована Венгрией, как и очередной пакет европейских санкций против России, — так Будапешт ответил на остановку киевским режимом поставок нефти по трубопроводу «Дружба».
