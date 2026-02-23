Глава дипломатической службы ЕС Кайя Каллас признала, что министры иностранных дел стран Евросоюза не достигли компромисса по плану финансирования Украины на сумму 90 миллиардов евро. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД.

«Министры не смогли прийти к компромиссу по вопросу займа в размере 90 млрд евро для Украины», — сказала Каллас, пообещав, что работа в этом направлении продолжится.

Как отметила дипломат, у ЕК был план «А» — использовать российские активы. Возможно, теперь, по её словам, он должен стать планом «Б».

Ранее Life.ru писал, что перечень требований, составленный главой Евродипломатии Каей Каллас, не повлияет на позицию Москвы по участию ЕС в переговорах. По мнению немецкого журнала Junge Welt (JW), претензии от эстонского политика являются списком антироссийских пожеланий, а в целом политика объединения касательно урегулирования на Украине является «безоговорочной капитуляцией».